سعر Wrapped RSS3 (WRSS3)
سعر Wrapped RSS3 (WRSS3) المباشر لليوم هو USD 0.116769. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WRSS3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped RSS3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 487.48
- تغيير سعر Wrapped RSS3 خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ -0.0004185845530294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ -0.0282891352 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004185845530294
|-0.35%
|30 يوم
|$ -0.0282891352
|-24.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped RSS3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.35%
-2.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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