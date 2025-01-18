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سعر Wrapped RSS3 (WRSS3) المباشر لليوم هو USD 0.116769 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WRSS3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped RSS3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 487.48 - تغيير سعر Wrapped RSS3 خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped RSS3 (WRSS3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ -0.0004185845530294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ -0.0282891352 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped RSS3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0004185845530294 -0.35% 30 يوم $ -0.0282891352 -24.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped RSS3 (WRSS3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped RSS3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.116474$ 0.116474 $ 0.116474 24 ساعة مرتفع $ 0.117952$ 0.117952 $ 0.117952 عالية طوال الوقت $ 0.219705$ 0.219705 $ 0.219705 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -2.19%

معلومات سوق Wrapped RSS3 (WRSS3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: