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سعر Wrapped ROSE (WROSE) المباشر لليوم هو USD 0.083551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WROSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ROSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.64K - تغيير سعر Wrapped ROSE خلال اليوم هو +2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ROSE (WROSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ROSE مقابل USD هو $ +0.0020804 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ROSE مقابل USD هو $ -0.0136371106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ROSE مقابل USD هو $ -0.0031626392 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ROSE مقابل USD هو $ +0.01256729565093885 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0020804 +2.55% 30 يوم $ -0.0136371106 -16.32% 60 يوم $ -0.0031626392 -3.78% 90 يوم $ +0.01256729565093885 +17.70%

تحليل سعر Wrapped ROSE (WROSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ROSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.079815$ 0.079815 $ 0.079815 24 ساعة مرتفع $ 0.085179$ 0.085179 $ 0.085179 عالية طوال الوقت $ 0.185862$ 0.185862 $ 0.185862 تغير السعر (1 ساعة) -1.52% تغير السعر (1يوم) +2.55% تغير السعر (7 أيام) +10.71%

معلومات سوق Wrapped ROSE (WROSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: