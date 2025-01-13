سعر Wrapped Real Ether (WREETH)
سعر Wrapped Real Ether (WREETH) المباشر لليوم هو USD 3,334.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WREETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Real Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K
- تغيير سعر Wrapped Real Ether خلال اليوم هو +0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +25.65 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ -509.2628997400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +21.1932087640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +794.843507688938 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +25.65
|+0.78%
|30 يوم
|$ -509.2628997400
|-15.27%
|60 يوم
|$ +21.1932087640
|+0.64%
|90 يوم
|$ +794.843507688938
|+31.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Real Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+0.78%
-8.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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