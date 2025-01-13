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سعر Wrapped Real Ether (WREETH) المباشر لليوم هو USD 3,334.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WREETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Real Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K - تغيير سعر Wrapped Real Ether خلال اليوم هو +0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Real Ether (WREETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +25.65 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ -509.2628997400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +21.1932087640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Real Ether مقابل USD هو $ +794.843507688938 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +25.65 +0.78% 30 يوم $ -509.2628997400 -15.27% 60 يوم $ +21.1932087640 +0.64% 90 يوم $ +794.843507688938 +31.30%

تحليل سعر Wrapped Real Ether (WREETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Real Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,304.18$ 3,304.18 $ 3,304.18 24 ساعة مرتفع $ 3,395.83$ 3,395.83 $ 3,395.83 عالية طوال الوقت $ 4,120.02$ 4,120.02 $ 4,120.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.78% تغير السعر (7 أيام) -8.97%

معلومات سوق Wrapped Real Ether (WREETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: