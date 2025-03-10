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سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) المباشر لليوم هو USD 9.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WPUNDIAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Pundi AIFX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.38K - تغيير سعر Wrapped Pundi AIFX خلال اليوم هو -9.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ -1.001563767589747 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.001563767589747 -9.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Pundi AIFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.08$ 9.08 $ 9.08 24 ساعة مرتفع $ 10.24$ 10.24 $ 10.24 عالية طوال الوقت $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -9.78% تغير السعر (7 أيام) +823.46%

معلومات سوق Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: