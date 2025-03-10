شعار Wrapped Pundi AIFX

سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

USD

مخطط سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) المباشر

$9.23
$9.23$9.23
-9.80%(1D)

سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) لليوم

سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) المباشر لليوم هو USD 9.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPUNDIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Pundi AIFX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.38K
- تغيير سعر Wrapped Pundi AIFX خلال اليوم هو -9.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ -1.001563767589747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.001563767589747-9.78%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Pundi AIFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 9.08
$ 9.08$ 9.08

$ 10.24
$ 10.24$ 10.24

$ 14.72
$ 14.72$ 14.72

-0.02%

-9.78%

+823.46%

معلومات سوق Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 127.38K
$ 127.38K$ 127.38K

0.00
0.00 0.00

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عملة WPUNDIAI إلى العملات المحلية

1 WPUNDIAI إلى AUD
A$14.5834
1 WPUNDIAI إلى GBP
7.1071
1 WPUNDIAI إلى EUR
8.4916
1 WPUNDIAI إلى USD
$9.23
1 WPUNDIAI إلى MYR
RM40.7043
1 WPUNDIAI إلى TRY
336.9873
1 WPUNDIAI إلى JPY
¥1,362.9018
1 WPUNDIAI إلى RUB
821.6546
1 WPUNDIAI إلى INR
804.5791
1 WPUNDIAI إلى IDR
Rp151,311.4512
1 WPUNDIAI إلى PHP
529.5251
1 WPUNDIAI إلى EGP
￡E.467.5918
1 WPUNDIAI إلى BRL
R$53.534
1 WPUNDIAI إلى CAD
C$13.1989
1 WPUNDIAI إلى BDT
1,121.0758
1 WPUNDIAI إلى NGN
13,963.6055
1 WPUNDIAI إلى UAH
380.276
1 WPUNDIAI إلى VES
Bs590.72
1 WPUNDIAI إلى PKR
Rs2,583.2001
1 WPUNDIAI إلى KZT
4,528.8841
1 WPUNDIAI إلى THB
฿311.8817
1 WPUNDIAI إلى TWD
NT$303.2978
1 WPUNDIAI إلى CHF
Fr8.0301
1 WPUNDIAI إلى HKD
HK$71.7171
1 WPUNDIAI إلى MAD
.د.م89.7156
1 WPUNDIAI إلى MXN
$186.9075