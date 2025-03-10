سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)
سعر Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) المباشر لليوم هو USD 9.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPUNDIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Pundi AIFX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.38K
- تغيير سعر Wrapped Pundi AIFX خلال اليوم هو -9.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ -1.001563767589747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Pundi AIFX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.001563767589747
|-9.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Pundi AIFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-9.78%
+823.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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