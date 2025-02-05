سعر Wrapped PRX (WPRX)
سعر Wrapped PRX (WPRX) المباشر لليوم هو USD 0.094116. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped PRX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.94K
- تغيير سعر Wrapped PRX خلال اليوم هو -99.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ -10.508940685033455 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -10.508940685033455
|-99.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped PRX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-99.11%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.14964444
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$0.094116
|1 WPRX إلى MYR
RM0.41599272
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₺3.38441136
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₹8.20126824
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Rp1,542.88499904
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₱5.4681396
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￡E.4.73121132
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R$0.541167
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C$0.13458588
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৳11.42003544
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₦158.17793772
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₴3.90863748
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Bs5.458728
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Rs26.12095464
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₸48.66361896
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