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سعر Wrapped PRX (WPRX) المباشر لليوم هو USD 0.094116 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WPRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped PRX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.94K - تغيير سعر Wrapped PRX خلال اليوم هو -99.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped PRX (WPRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ -10.508940685033455 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped PRX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -10.508940685033455 -99.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped PRX (WPRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped PRX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092971$ 0.092971 $ 0.092971 24 ساعة مرتفع $ 10.69$ 10.69 $ 10.69 عالية طوال الوقت $ 10.69$ 10.69 $ 10.69 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -99.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped PRX (WPRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: