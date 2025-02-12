سعر Wrapped pFIL (WPFIL)
سعر Wrapped pFIL (WPFIL) المباشر لليوم هو USD 3.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPFIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped pFIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.28K
- تغيير سعر Wrapped pFIL خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -0.017748596586522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -1.2718965280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -1.8956614320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -0.4926336489952225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017748596586522
|-0.45%
|30 يوم
|$ -1.2718965280
|-32.44%
|60 يوم
|$ -1.8956614320
|-48.35%
|90 يوم
|$ -0.4926336489952225
|-11.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped pFIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.40%
-0.45%
-4.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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