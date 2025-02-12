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سعر Wrapped pFIL (WPFIL) المباشر لليوم هو USD 3.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WPFIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped pFIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.28K - تغيير سعر Wrapped pFIL خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped pFIL (WPFIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -0.017748596586522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -1.2718965280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -1.8956614320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped pFIL مقابل USD هو $ -0.4926336489952225 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.017748596586522 -0.45% 30 يوم $ -1.2718965280 -32.44% 60 يوم $ -1.8956614320 -48.35% 90 يوم $ -0.4926336489952225 -11.16%

تحليل سعر Wrapped pFIL (WPFIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped pFIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 24 ساعة مرتفع $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 عالية طوال الوقت $ 9.27$ 9.27 $ 9.27 تغير السعر (1 ساعة) +1.40% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -4.70%

معلومات سوق Wrapped pFIL (WPFIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: