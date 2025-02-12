سعر Wrapped Paycoin (WPCI)
سعر Wrapped Paycoin (WPCI) المباشر لليوم هو USD 0.066924. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Paycoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.16K
- تغيير سعر Wrapped Paycoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Paycoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Paycoin مقابل USD هو $ -0.0113408205 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Paycoin مقابل USD هو $ -0.0206857533 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Paycoin مقابل USD هو $ -0.00687237508750161 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0113408205
|-16.94%
|60 يوم
|$ -0.0206857533
|-30.90%
|90 يوم
|$ -0.00687237508750161
|-9.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Paycoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paycoin is a virtual asset payment platform for both e-commerce and retail use. It is a virtual asset project initiated by Danal.
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A$0.10573992
|1 WPCI إلى GBP
￡0.0535392
|1 WPCI إلى EUR
€0.06424704
|1 WPCI إلى USD
$0.066924
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RM0.29848104
|1 WPCI إلى TRY
₺2.41127172
|1 WPCI إلى JPY
¥10.20591
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₽6.45749676
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₹5.80766472
|1 WPCI إلى IDR
Rp1,097.11457856
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₱3.89296908
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￡E.3.37564656
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R$0.38548224
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C$0.09503208
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৳8.12858904
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₦100.636965
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₴2.79006156
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Rs18.67246524
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₸33.86822868
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฿2.2787622
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