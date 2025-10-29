سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ المباشر اليوم هو 0.095862 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WSTPEAQ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WSTPEAQ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ المباشر اليوم هو 0.095862 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WSTPEAQ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WSTPEAQ بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

السعر المباشر لـ 1 WSTPEAQ إلى USD:

$0.095862
$0.095862
+15.60%1D
مخطط أسعار Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:00:22 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.082171
$ 0.082171$ 0.082171
24 ساعة منخفض
$ 0.098361
$ 0.098361$ 0.098361
24 ساعة مرتفع

$ 0.082171
$ 0.082171$ 0.082171

$ 0.098361
$ 0.098361$ 0.098361

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.071996
$ 0.071996$ 0.071996

--

+15.67%

+17.85%

+17.85%

سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) في الوقت الحقيقي هو $0.095862. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WSTPEAQ بين أدنى سعر $ 0.082171 وأعلى سعر $ 0.098361، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWSTPEAQ على الإطلاق هو $ 0.147635، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.071996.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WSTPEAQ -- على مدار الساعة الماضية، +15.67% على مدار 24 ساعة، و +17.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 45.08K
$ 45.08K$ 45.08K

--
----

$ 45.08K
$ 45.08K$ 45.08K

470.22K
470.22K 470.22K

470,220.7686250564
470,220.7686250564 470,220.7686250564

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Parasail Staked PEAQ هي $ 45.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WSTPEAQ يبلغ 470.22K، مع إجمالي عرض 470220.7686250564. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.08K.

سجل سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ مقابل USD هو $ +0.01298728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ مقابل USD هو $ -0.0092770738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01298728+15.67%
30 يوم$ -0.0092770738-9.67%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Wrapped Parasail Staked PEAQ ( WSTPEAQ )

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

توقعات سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped Parasail Staked PEAQ.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ!

عملة WSTPEAQ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WSTPEAQ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

كم يساوي Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) اليوم؟
سعر WSTPEAQ المباشر في USD هو USD 0.095862، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WSTPEAQ إلى USD الحالي؟
سعر WSTPEAQ إلى USD الحالي هو $ 0.095862. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped Parasail Staked PEAQ ؟
القيمة السوقية لعملة WSTPEAQ هي $ 45.08K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WSTPEAQ؟
العرض المتداول لتوكن WSTPEAQ هو 470.22K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WSTPEAQ؟
حقق WSTPEAQ سعرًا قياسيًا قدره 0.147635 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WSTPEAQ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.071996 WSTPEAQ.
ما هو حجم تداول WSTPEAQ؟
حجم تداول WSTPEAQ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WSTPEAQ هذا العام؟
قد يرتفع WSTPEAQ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WSTPEAQ لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

