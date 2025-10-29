معلومات سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.082171 24 ساعة مرتفع $ 0.098361 عالية طوال الوقت $ 0.147635 أدنى سعر $ 0.071996 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +15.67% تغير السعر (7 أيام) +17.85%

سعر Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) في الوقت الحقيقي هو $0.095862. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WSTPEAQ بين أدنى سعر $ 0.082171 وأعلى سعر $ 0.098361، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWSTPEAQ على الإطلاق هو $ 0.147635، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.071996.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WSTPEAQ -- على مدار الساعة الماضية، +15.67% على مدار 24 ساعة، و +17.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

القيمة السوقية $ 45.08K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.08K إمداد دورة التداول 470.22K إجمالي العرض 470,220.7686250564

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Parasail Staked PEAQ هي $ 45.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WSTPEAQ يبلغ 470.22K، مع إجمالي عرض 470220.7686250564. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.08K.