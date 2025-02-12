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سعر Wrapped OUSD (WOUSD) المباشر لليوم هو USD 1.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped OUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Wrapped OUSD خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped OUSD (WOUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.00075902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0129019880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0324373600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0429544880445905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00075902 +0.06% 30 يوم $ +0.0129019880 +1.06% 60 يوم $ +0.0324373600 +2.66% 90 يوم $ +0.0429544880445905 +3.65%

تحليل سعر Wrapped OUSD (WOUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24 ساعة مرتفع $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 عالية طوال الوقت $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.36%

معلومات سوق Wrapped OUSD (WOUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: