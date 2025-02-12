سعر Wrapped OUSD (WOUSD)
سعر Wrapped OUSD (WOUSD) المباشر لليوم هو USD 1.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped OUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Wrapped OUSD خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.00075902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0129019880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0324373600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OUSD مقابل USD هو $ +0.0429544880445905 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00075902
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0129019880
|+1.06%
|60 يوم
|$ +0.0324373600
|+2.66%
|90 يوم
|$ +0.0429544880445905
|+3.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+0.06%
+0.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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