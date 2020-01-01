توكنوميكس Wrapped Origin Sonic (WOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Origin Sonic (WOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Origin Sonic (WOS) Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. الموقع الرسمي: https://originprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.originprotocol.com/ اشتر WOS الآن!

توكنوميكس Wrapped Origin Sonic (WOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Origin Sonic (WOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M إجمالي العرض: $ 20.48M $ 20.48M $ 20.48M العرض المتداول: $ 20.49M $ 20.49M $ 20.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.316641 $ 0.316641 $ 0.316641 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Origin Sonic (WOS)

توكنوميكس Wrapped Origin Sonic (WOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Origin Sonic (WOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOS، استكشف السعر المباشر لتوكن WOS!

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