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سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) المباشر لليوم هو USD 0.475435 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 836.44K . يتم تحديث سعر WOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Origin Sonic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K - تغيير سعر Wrapped Origin Sonic خلال اليوم هو +4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.77M

أداء سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ +0.01911496 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01911496 +4.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Origin Sonic (WOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Origin Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.455205$ 0.455205 $ 0.455205 24 ساعة مرتفع $ 0.477129$ 0.477129 $ 0.477129 عالية طوال الوقت $ 0.477129$ 0.477129 $ 0.477129 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +4.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped Origin Sonic (WOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: