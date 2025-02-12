شعار Wrapped Origin Sonic

سعر Wrapped Origin Sonic (WOS)

USD

مخطط سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) المباشر

$0.475435
$0.475435$0.475435
+4.10%(1D)

سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) لليوم

سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) المباشر لليوم هو USD 0.475435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 836.44K. يتم تحديث سعر WOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Origin Sonic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K
- تغيير سعر Wrapped Origin Sonic خلال اليوم هو +4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.77M

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أداء سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ +0.01911496 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01911496+4.19%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Wrapped Origin Sonic (WOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Origin Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.455205
$ 0.455205$ 0.455205

$ 0.477129
$ 0.477129$ 0.477129

$ 0.477129
$ 0.477129$ 0.477129

+0.25%

+4.19%

--

معلومات سوق Wrapped Origin Sonic (WOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 836.44K
$ 836.44K$ 836.44K

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

1.77M
1.77M 1.77M

ما هو Wrapped Origin Sonic ( WOS )

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

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المصدر Wrapped Origin Sonic (WOS)

مستند تقني
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1 WOS إلى GBP
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1 WOS إلى EUR
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1 WOS إلى USD
$0.475435
1 WOS إلى MYR
RM2.1204401
1 WOS إلى TRY
17.15844915
1 WOS إلى JPY
¥73.11714865
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41.29152975
1 WOS إلى IDR
Rp7,794.0151464
1 WOS إلى PHP
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￡E.24.07127405
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R$2.7385056
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C$0.6751177
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Rs132.65111935
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