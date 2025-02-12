سعر Wrapped Origin Sonic (WOS)
سعر Wrapped Origin Sonic (WOS) المباشر لليوم هو USD 0.475435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 836.44K. يتم تحديث سعر WOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Origin Sonic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K
- تغيير سعر Wrapped Origin Sonic خلال اليوم هو +4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.77M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WOS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WOS.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ +0.01911496 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01911496
|+4.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Origin Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+4.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WOS إلى AUD
A$0.7511873
|1 WOS إلى GBP
￡0.380348
|1 WOS إلى EUR
€0.4564176
|1 WOS إلى USD
$0.475435
|1 WOS إلى MYR
RM2.1204401
|1 WOS إلى TRY
₺17.15844915
|1 WOS إلى JPY
¥73.11714865
|1 WOS إلى RUB
₽44.99992275
|1 WOS إلى INR
₹41.29152975
|1 WOS إلى IDR
Rp7,794.0151464
|1 WOS إلى PHP
₱27.6608083
|1 WOS إلى EGP
￡E.24.07127405
|1 WOS إلى BRL
R$2.7385056
|1 WOS إلى CAD
C$0.6751177
|1 WOS إلى BDT
৳57.55140675
|1 WOS إلى NGN
₦713.8656525
|1 WOS إلى UAH
₴19.82088515
|1 WOS إلى VES
Bs28.5261
|1 WOS إلى PKR
Rs132.65111935
|1 WOS إلى KZT
₸239.7523618
|1 WOS إلى THB
฿16.22659655
|1 WOS إلى TWD
NT$15.60853105
|1 WOS إلى CHF
Fr0.43264585
|1 WOS إلى HKD
HK$3.6988843
|1 WOS إلى MAD
.د.م4.75910435