توكنوميكس Wrapped OrdBridge (WBRGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped OrdBridge (WBRGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. الموقع الرسمي: https://ordbridge.io/ الوثيقة البيضاء: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ اشتر WBRGE الآن!

توكنوميكس Wrapped OrdBridge (WBRGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped OrdBridge (WBRGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.41K $ 80.41K $ 80.41K إجمالي العرض: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M العرض المتداول: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 154.21K $ 154.21K $ 154.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00073434 $ 0.00073434 $ 0.00073434 معرفة المزيد عن سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE)

توكنوميكس Wrapped OrdBridge (WBRGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped OrdBridge (WBRGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WBRGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WBRGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WBRGE، استكشف السعر المباشر لتوكن WBRGE!

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