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سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.00K . يتم تحديث سعر WBRGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped OrdBridge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.77K - تغيير سعر Wrapped OrdBridge خلال اليوم هو -5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 109.50M

أداء سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.45% 30 يوم $ 0 -70.38% 60 يوم $ 0 -80.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OrdBridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.256927$ 0.256927 $ 0.256927 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) -5.45% تغير السعر (7 أيام) -17.59%

معلومات سوق Wrapped OrdBridge (WBRGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: