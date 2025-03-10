سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE)
سعر Wrapped OrdBridge (WBRGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.00K. يتم تحديث سعر WBRGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped OrdBridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.77K
- تغيير سعر Wrapped OrdBridge خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 109.50M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBRGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBRGE.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OrdBridge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.45%
|30 يوم
|$ 0
|-70.38%
|60 يوم
|$ 0
|-80.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OrdBridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-5.45%
-17.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WBRGE إلى AUD
A$--
|1 WBRGE إلى GBP
￡--
|1 WBRGE إلى EUR
€--
|1 WBRGE إلى USD
$--
|1 WBRGE إلى MYR
RM--
|1 WBRGE إلى TRY
₺--
|1 WBRGE إلى JPY
¥--
|1 WBRGE إلى RUB
₽--
|1 WBRGE إلى INR
₹--
|1 WBRGE إلى IDR
Rp--
|1 WBRGE إلى PHP
₱--
|1 WBRGE إلى EGP
￡E.--
|1 WBRGE إلى BRL
R$--
|1 WBRGE إلى CAD
C$--
|1 WBRGE إلى BDT
৳--
|1 WBRGE إلى NGN
₦--
|1 WBRGE إلى UAH
₴--
|1 WBRGE إلى VES
Bs--
|1 WBRGE إلى PKR
Rs--
|1 WBRGE إلى KZT
₸--
|1 WBRGE إلى THB
฿--
|1 WBRGE إلى TWD
NT$--
|1 WBRGE إلى CHF
Fr--
|1 WBRGE إلى HKD
HK$--
|1 WBRGE إلى MAD
.د.م--
|1 WBRGE إلى MXN
$--