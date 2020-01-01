توكنوميكس Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE الموقع الرسمي: https://www.dogeofoptimism.xyz/ اشتر WOPTIDOGE الآن!

توكنوميكس Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128.12K $ 128.12K $ 128.12K إجمالي العرض: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B العرض المتداول: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 128.12K $ 128.12K $ 128.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

توكنوميكس Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOPTIDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOPTIDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOPTIDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن WOPTIDOGE!

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