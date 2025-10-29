معلومات سعر Wrapped Nibiru (WNIBI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01211619 $ 0.01211619 $ 0.01211619 24 ساعة منخفض $ 0.01239746 $ 0.01239746 $ 0.01239746 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01211619$ 0.01211619 $ 0.01211619 24 ساعة مرتفع $ 0.01239746$ 0.01239746 $ 0.01239746 عالية طوال الوقت $ 0.01247429$ 0.01247429 $ 0.01247429 أدنى سعر $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) +10.23% تغير السعر (7 أيام) +10.23%

سعر Wrapped Nibiru (WNIBI) في الوقت الحقيقي هو $0.01211729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WNIBI بين أدنى سعر $ 0.01211619 وأعلى سعر $ 0.01239746، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWNIBI على الإطلاق هو $ 0.01247429، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00965263.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WNIBI -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.68% على مدار 24 ساعة، و +10.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Nibiru (WNIBI)

القيمة السوقية $ 132.63K$ 132.63K $ 132.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.63K$ 132.63K $ 132.63K إمداد دورة التداول 10.95M 10.95M 10.95M إجمالي العرض 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Nibiru هي $ 132.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WNIBI يبلغ 10.95M، مع إجمالي عرض 10945424.77. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.63K.