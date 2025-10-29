سعر Wrapped Nibiru المباشر اليوم هو 0.01211729 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WNIBI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WNIBI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Wrapped Nibiru المباشر اليوم هو 0.01211729 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WNIBI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WNIBI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Wrapped Nibiru (WNIBI)

السعر المباشر لـ 1 WNIBI إلى USD:

$0.01211729
$0.01211729
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped Nibiru (WNIBI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:00:13 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped Nibiru (WNIBI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01211619
$ 0.01211619
24 ساعة منخفض
$ 0.01239746
$ 0.01239746
24 ساعة مرتفع

$ 0.01211619
$ 0.01211619

$ 0.01239746
$ 0.01239746

$ 0.01247429
$ 0.01247429

$ 0.00965263
$ 0.00965263

-0.00%

-0.68%

+10.23%

+10.23%

سعر Wrapped Nibiru (WNIBI) في الوقت الحقيقي هو $0.01211729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WNIBI بين أدنى سعر $ 0.01211619 وأعلى سعر $ 0.01239746، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWNIBI على الإطلاق هو $ 0.01247429، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00965263.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WNIBI -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.68% على مدار 24 ساعة، و +10.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Nibiru (WNIBI)

$ 132.63K
$ 132.63K

--
--

$ 132.63K
$ 132.63K

10.95M
10.95M

10,945,424.77
10,945,424.77

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Nibiru هي $ 132.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WNIBI يبلغ 10.95M، مع إجمالي عرض 10945424.77. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.63K.

سجل سعر Wrapped Nibiru (WNIBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Nibiru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Nibiru مقابل USD هو $ +0.0019088124 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Nibiru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Nibiru مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.68%
30 يوم$ +0.0019088124+15.75%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Wrapped Nibiru ( WNIBI )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Wrapped Nibiru (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped Nibiru (WNIBI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped Nibiru (WNIBI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped Nibiru.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped Nibiru!

عملة WNIBI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped Nibiru (WNIBI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped Nibiru (WNIBI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WNIBI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped Nibiru (WNIBI)

كم يساوي Wrapped Nibiru (WNIBI) اليوم؟
سعر WNIBI المباشر في USD هو USD 0.01211729، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WNIBI إلى USD الحالي؟
سعر WNIBI إلى USD الحالي هو $ 0.01211729. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped Nibiru ؟
القيمة السوقية لعملة WNIBI هي $ 132.63K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WNIBI؟
العرض المتداول لتوكن WNIBI هو 10.95M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WNIBI؟
حقق WNIBI سعرًا قياسيًا قدره 0.01247429 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WNIBI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00965263 WNIBI.
ما هو حجم تداول WNIBI؟
حجم تداول WNIBI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WNIBI هذا العام؟
قد يرتفع WNIBI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WNIBI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:00:13 (UTC+8)

تحديثات Wrapped Nibiru (WNIBI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

