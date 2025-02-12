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سعر Wrapped NewYorkCoin (WNYC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WNYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped NewYorkCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.39 - تغيير سعر Wrapped NewYorkCoin خلال اليوم هو +5.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped NewYorkCoin (WNYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.69% 30 يوم $ 0 -14.03% 60 يوم $ 0 -28.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped NewYorkCoin (WNYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped NewYorkCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) +5.69% تغير السعر (7 أيام) +18.78%

معلومات سوق Wrapped NewYorkCoin (WNYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: