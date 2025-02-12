سعر Wrapped NewYorkCoin (WNYC)
سعر Wrapped NewYorkCoin (WNYC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped NewYorkCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.39
- تغيير سعر Wrapped NewYorkCoin خلال اليوم هو +5.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped NewYorkCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.69%
|30 يوم
|$ 0
|-14.03%
|60 يوم
|$ 0
|-28.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped NewYorkCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
+5.69%
+18.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts.
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