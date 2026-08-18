سعر Wrapped Neverland WMON اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Neverland WMON (WNWMON) اليوم هو $ 0.01947412، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNWMON الحالي إلى USD هو $ 0.01947412 لكل WNWMON.

يحتل Wrapped Neverland WMON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98,250، مع عرض متداول قدره 5.05M WNWMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNWMON بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03708703، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01890307.

على المدى القصير، تحرك WNWMON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.69K.

معلومات سوق Wrapped Neverland WMON (WNWMON)

القيمة السوقية $ 98.25K$ 98.25K $ 98.25K الحجم (24 ساعة) $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K إمداد دورة التداول 5.05M 5.05M 5.05M إجمالي العرض 1,291,380.186728752 1,291,380.186728752 1,291,380.186728752

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Neverland WMON هي $ 98.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.69K. العرض المتداول لـ WNWMON يبلغ 5.05M، مع إجمالي عرض 1291380.186728752. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 97.05K.