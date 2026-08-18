سعر Wrapped Neverland USDT0 اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) اليوم هو $ 0.99337، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNUSDT0 الحالي إلى USD هو $ 0.99337 لكل WNUSDT0.

يحتل Wrapped Neverland USDT0 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,004,767، مع عرض متداول قدره 2.02M WNUSDT0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNUSDT0 بين $ 0.993073 (أدنى) و$ 0.994242 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.21، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.931395.

على المدى القصير، تحرك WNUSDT0 بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 956.00K.

معلومات سوق Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

القيمة السوقية $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M الحجم (24 ساعة) $ 956.00K$ 956.00K $ 956.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M إمداد دورة التداول 2.02M 2.02M 2.02M إجمالي العرض 2,018,147.523677 2,018,147.523677 2,018,147.523677

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Neverland USDT0 هي $ 2.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 956.00K. العرض المتداول لـ WNUSDT0 يبلغ 2.02M، مع إجمالي عرض 2018147.523677. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.00M.