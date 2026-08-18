سعر Wrapped Neverland USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) اليوم هو $ 1.02، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.02 لكل WNUSDC.

يحتل Wrapped Neverland USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 658,553، مع عرض متداول قدره 645.54K WNUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNUSDC بين $ 0.999926 (أدنى) و$ 1.025 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.15، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.972629.

على المدى القصير، تحرك WNUSDC بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.53.

معلومات سوق Wrapped Neverland USDC (WNUSDC)

القيمة السوقية $ 658.55K$ 658.55K $ 658.55K الحجم (24 ساعة) $ 65.53$ 65.53 $ 65.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 658.55K$ 658.55K $ 658.55K إمداد دورة التداول 645.54K 645.54K 645.54K إجمالي العرض 645,538.193288 645,538.193288 645,538.193288

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Neverland USDC هي $ 658.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.53. العرض المتداول لـ WNUSDC يبلغ 645.54K، مع إجمالي عرض 645538.193288. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 658.55K.