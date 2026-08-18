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سعر Wrapped Neverland AUSD المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ WNAUSD هي 622,589 USD. تابع تحديثات أسعار WNAUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped Neverland AUSD المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ WNAUSD هي 622,589 USD. تابع تحديثات أسعار WNAUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WNAUSD

معلومات سعر WNAUSD

ما هو WNAUSD

اقتصاد توكن WNAUSD

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شعار Wrapped Neverland AUSD

سعر Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WNAUSD إلى USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:07:34 (UTC+8)

سعر Wrapped Neverland AUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNAUSD الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل WNAUSD.

يحتل Wrapped Neverland AUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 622,589، مع عرض متداول قدره 622.57K WNAUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNAUSD بين $ 0.999694 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.22، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.935219.

على المدى القصير، تحرك WNAUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 964.72K.

معلومات سوق Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

$ 622.59K
$ 622.59K$ 622.59K

$ 964.72K
$ 964.72K$ 964.72K

$ 622.59K
$ 622.59K$ 622.59K

622.57K
622.57K 622.57K

622,572.53108
622,572.53108 622,572.53108

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Neverland AUSD هي $ 622.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 964.72K. العرض المتداول لـ WNAUSD يبلغ 622.57K، مع إجمالي عرض 622572.53108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 622.59K.

سجل سعر Wrapped Neverland AUSD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.999694
$ 0.999694$ 0.999694
24 ساعة منخفض
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ساعة مرتفع

$ 0.999694
$ 0.999694$ 0.999694

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 0.935219
$ 0.935219$ 0.935219

-0.00%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

سجل سعر Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Neverland AUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Neverland AUSD مقابل USD هو $ +0.0000127000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Neverland AUSD مقابل USD هو $ -0.0053334000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Neverland AUSD مقابل USD هو $ -0.0000257875601644 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ +0.0000127000+0.00%
60 يوم$ -0.0053334000-0.53%
90 يوم$ -0.0000257875601644-0.00%

توقعات أسعار Wrapped Neverland AUSD

Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WNAUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped Neverland AUSD (WNAUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Neverland AUSD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped Neverland AUSD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WNAUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped Neverland AUSD.

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نبذة عن Wrapped Neverland AUSD

ما هو السعر الحالي لـ Wrapped Neverland AUSD؟

يتم تداول Wrapped Neverland AUSD بسعر $1.0، مما يمثل حركة سعرية بنسبة -0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن WNAUSD بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة -0.00% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان WNAUSD يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Wrapped Neverland AUSD مع رموز Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem؟

ضمن قطاع Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem، يُظهر WNAUSD قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped Neverland AUSD اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $622589، مما يضع WNAUSD في المرتبة #--، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $0.999694 و$1.001، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول WNAUSD؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم WNAUSD؟

مع وجود 622572.53108 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped Neverland AUSD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:07:34 (UTC+8)

تحديثات Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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