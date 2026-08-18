سعر Wrapped Neverland AUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNAUSD الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل WNAUSD.

يحتل Wrapped Neverland AUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 622,589، مع عرض متداول قدره 622.57K WNAUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNAUSD بين $ 0.999694 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.22، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.935219.

على المدى القصير، تحرك WNAUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 964.72K.

معلومات سوق Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

القيمة السوقية $ 622.59K$ 622.59K $ 622.59K الحجم (24 ساعة) $ 964.72K$ 964.72K $ 964.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 622.59K$ 622.59K $ 622.59K إمداد دورة التداول 622.57K 622.57K 622.57K إجمالي العرض 622,572.53108 622,572.53108 622,572.53108

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Neverland AUSD هي $ 622.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 964.72K. العرض المتداول لـ WNAUSD يبلغ 622.57K، مع إجمالي عرض 622572.53108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 622.59K.