توكنوميكس Wrapped NETZ (WNETZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped NETZ (WNETZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped NETZ (WNETZ) WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. الموقع الرسمي: https://mainnetz.io الوثيقة البيضاء: https://mainnetz.io/whitepaper اشتر WNETZ الآن!

توكنوميكس Wrapped NETZ (WNETZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped NETZ (WNETZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K إجمالي العرض: $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M العرض المتداول: $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00508302 $ 0.00508302 $ 0.00508302 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00068778 $ 0.00068778 $ 0.00068778 معرفة المزيد عن سعر Wrapped NETZ (WNETZ)

توكنوميكس Wrapped NETZ (WNETZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped NETZ (WNETZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WNETZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WNETZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WNETZ، استكشف السعر المباشر لتوكن WNETZ!

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