سعر Wrapped NETZ (WNETZ)
سعر Wrapped NETZ (WNETZ) المباشر لليوم هو USD 0.00150507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.24K. يتم تحديث سعر WNETZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped NETZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.20K
- تغيير سعر Wrapped NETZ خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.38M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped NETZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.24%
-12.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.
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