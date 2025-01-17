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سعر Wrapped NETZ (WNETZ) المباشر لليوم هو USD 0.00150507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.24K . يتم تحديث سعر WNETZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped NETZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.20K - تغيير سعر Wrapped NETZ خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.38M

أداء سعر Wrapped NETZ (WNETZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped NETZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped NETZ (WNETZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped NETZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143532$ 0.00143532 $ 0.00143532 24 ساعة مرتفع $ 0.00153971$ 0.00153971 $ 0.00153971 عالية طوال الوقت $ 0.00508302$ 0.00508302 $ 0.00508302 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -12.45%

معلومات سوق Wrapped NETZ (WNETZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: