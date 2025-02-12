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سعر Wrapped Near (WNEAR) المباشر لليوم هو USD 3.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Near الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53M - تغيير سعر Wrapped Near خلال اليوم هو -3.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Near (WNEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -0.134001297018523 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -1.0179952720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -1.7078178040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -2.103847635977943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.134001297018523 -3.99% 30 يوم $ -1.0179952720 -31.61% 60 يوم $ -1.7078178040 -53.03% 90 يوم $ -2.103847635977943 -39.51%

تحليل سعر Wrapped Near (WNEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Near: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.13$ 3.13 $ 3.13 24 ساعة مرتفع $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 عالية طوال الوقت $ 20.5$ 20.5 $ 20.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -3.99% تغير السعر (7 أيام) -5.60%

معلومات سوق Wrapped Near (WNEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: