سعر Wrapped Near (WNEAR)
سعر Wrapped Near (WNEAR) المباشر لليوم هو USD 3.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Near الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53M
- تغيير سعر Wrapped Near خلال اليوم هو -3.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -0.134001297018523 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -1.0179952720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -1.7078178040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Near مقابل USD هو $ -2.103847635977943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.134001297018523
|-3.99%
|30 يوم
|$ -1.0179952720
|-31.61%
|60 يوم
|$ -1.7078178040
|-53.03%
|90 يوم
|$ -2.103847635977943
|-39.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Near: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-3.99%
-5.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.
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