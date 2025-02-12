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سعر Wrapped Massa (WMAS) المباشر لليوم هو USD 0.03800362 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Massa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.60K - تغيير سعر Wrapped Massa خلال اليوم هو +4.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Massa (WMAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ +0.00179181 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ -0.0178542564 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ -0.0171237243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ +0.004498765719325495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00179181 +4.95% 30 يوم $ -0.0178542564 -46.98% 60 يوم $ -0.0171237243 -45.05% 90 يوم $ +0.004498765719325495 +13.43%

تحليل سعر Wrapped Massa (WMAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Massa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03614682$ 0.03614682 $ 0.03614682 24 ساعة مرتفع $ 0.03820219$ 0.03820219 $ 0.03820219 عالية طوال الوقت $ 0.140147$ 0.140147 $ 0.140147 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +4.95% تغير السعر (7 أيام) +1.49%

معلومات سوق Wrapped Massa (WMAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: