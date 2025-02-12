سعر Wrapped Massa (WMAS)
سعر Wrapped Massa (WMAS) المباشر لليوم هو USD 0.03800362. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Massa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.60K
- تغيير سعر Wrapped Massa خلال اليوم هو +4.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ +0.00179181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ -0.0178542564 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ -0.0171237243 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Massa مقابل USD هو $ +0.004498765719325495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00179181
|+4.95%
|30 يوم
|$ -0.0178542564
|-46.98%
|60 يوم
|$ -0.0171237243
|-45.05%
|90 يوم
|$ +0.004498765719325495
|+13.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Massa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+4.95%
+1.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This the wrapped version of the Massa token
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