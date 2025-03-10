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سعر Wrapped LRS (WLRS) المباشر لليوم هو USD 0.01113642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WLRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped LRS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.92 - تغيير سعر Wrapped LRS خلال اليوم هو -11.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped LRS (WLRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped LRS مقابل USD هو $ -0.00150642458434649 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped LRS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped LRS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped LRS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00150642458434649 -11.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped LRS (WLRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped LRS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01077448$ 0.01077448 $ 0.01077448 24 ساعة مرتفع $ 0.01265307$ 0.01265307 $ 0.01265307 عالية طوال الوقت $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 تغير السعر (1 ساعة) +3.30% تغير السعر (1يوم) -11.91% تغير السعر (7 أيام) -27.40%

معلومات سوق Wrapped LRS (WLRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: