سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS)
سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) المباشر لليوم هو USD 3.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIBERTAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped LIBERTAS OMNIBUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.94
- تغيير سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS خلال اليوم هو -4.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -0.145876371983736 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -1.4951221440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -1.6411182360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -2.2562541903985775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.145876371983736
|-4.01%
|30 يوم
|$ -1.4951221440
|-42.96%
|60 يوم
|$ -1.6411182360
|-47.15%
|90 يوم
|$ -2.2562541903985775
|-39.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.01%
-9.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LIBERTAS OMNIBUS is an experimental NFT project by zkSync to explore new NFT standards, network superpowers, new protocol features, prototype collections with surprise creators, and just vibe out. LIBERTAS token is the LIBERTAS OMNIBUS NFT wrapped with the SyncSwap 404 Wrapper.
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