احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LIBERTAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LIBERTAS.

سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) المباشر لليوم هو USD 3.48 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIBERTAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped LIBERTAS OMNIBUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.94 - تغيير سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS خلال اليوم هو -4.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -0.145876371983736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -1.4951221440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -1.6411182360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS مقابل USD هو $ -2.2562541903985775 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.145876371983736 -4.01% 30 يوم $ -1.4951221440 -42.96% 60 يوم $ -1.6411182360 -47.15% 90 يوم $ -2.2562541903985775 -39.33%

تحليل سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped LIBERTAS OMNIBUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 24 ساعة مرتفع $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 عالية طوال الوقت $ 288.17$ 288.17 $ 288.17 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.01% تغير السعر (7 أيام) -9.15%

معلومات سوق Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: