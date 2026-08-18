سعر Wrapped Krown اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Krown (WKROWN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WKROWN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WKROWN.

يحتل Wrapped Krown حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,587,685، مع عرض متداول قدره 55.54B WKROWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WKROWN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00265266، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WKROWN بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-4.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.38K.

معلومات سوق Wrapped Krown (WKROWN)

القيمة السوقية $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M الحجم (24 ساعة) $ 113.38K$ 113.38K $ 113.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M إمداد دورة التداول 55.54B 55.54B 55.54B إجمالي العرض 55,539,070,119.46127 55,539,070,119.46127 55,539,070,119.46127

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Krown هي $ 11.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.38K. العرض المتداول لـ WKROWN يبلغ 55.54B، مع إجمالي عرض 55539070119.46127. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.59M.