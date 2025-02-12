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سعر Wrapped Jones AURA (WJAURA) المباشر لليوم هو USD 0.751642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WJAURA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Jones AURA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.57 - تغيير سعر Wrapped Jones AURA خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Jones AURA (WJAURA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ +0.0047099391 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ -0.1534781558 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0047099391 +0.63% 60 يوم $ -0.1534781558 -20.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Jones AURA (WJAURA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Jones AURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.56%

معلومات سوق Wrapped Jones AURA (WJAURA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: