سعر Wrapped Jones AURA (WJAURA)
سعر Wrapped Jones AURA (WJAURA) المباشر لليوم هو USD 0.751642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WJAURA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Jones AURA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.57
- تغيير سعر Wrapped Jones AURA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ +0.0047099391 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ -0.1534781558 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Jones AURA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0047099391
|+0.63%
|60 يوم
|$ -0.1534781558
|-20.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Jones AURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO
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|1 WJAURA إلى AUD
A$1.19511078
|1 WJAURA إلى GBP
￡0.6013136
|1 WJAURA إلى EUR
€0.72157632
|1 WJAURA إلى USD
$0.751642
|1 WJAURA إلى MYR
RM3.35232332
|1 WJAURA إلى TRY
₺27.1342762
|1 WJAURA إلى JPY
¥115.4522112
|1 WJAURA إلى RUB
₽70.9550048
|1 WJAURA إلى INR
₹65.30265696
|1 WJAURA إلى IDR
Rp12,321.99802848
|1 WJAURA إلى PHP
₱43.73053156
|1 WJAURA إلى EGP
￡E.38.06315088
|1 WJAURA إلى BRL
R$4.32945792
|1 WJAURA إلى CAD
C$1.06733164
|1 WJAURA إلى BDT
৳90.9862641
|1 WJAURA إلى NGN
₦1,128.590463
|1 WJAURA إلى UAH
₴31.33595498
|1 WJAURA إلى VES
Bs45.09852
|1 WJAURA إلى PKR
Rs209.71563442
|1 WJAURA إلى KZT
₸379.03802776
|1 WJAURA إلى THB
฿25.6309922
|1 WJAURA إلى TWD
NT$24.67640686
|1 WJAURA إلى CHF
Fr0.68399422
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HK$5.84777476
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