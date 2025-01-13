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سعر Wrapped ICP (WICP) المباشر لليوم هو USD 11.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WICP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ICP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69 - تغيير سعر Wrapped ICP خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ICP (WICP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ -2.0556286560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ +3.0956376600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ +2.825463043776571 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -2.0556286560 -18.67% 60 يوم $ +3.0956376600 +28.12% 90 يوم $ +2.825463043776571 +34.52%

تحليل سعر Wrapped ICP (WICP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ICP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 20.82$ 20.82 $ 20.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.14%

معلومات سوق Wrapped ICP (WICP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: