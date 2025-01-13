سعر Wrapped ICP (WICP)
سعر Wrapped ICP (WICP) المباشر لليوم هو USD 11.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WICP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ICP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69
- تغيير سعر Wrapped ICP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ -2.0556286560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ +3.0956376600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ICP مقابل USD هو $ +2.825463043776571 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -2.0556286560
|-18.67%
|60 يوم
|$ +3.0956376600
|+28.12%
|90 يوم
|$ +2.825463043776571
|+34.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ICP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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