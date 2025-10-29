معلومات سعر Wrapped HSK (WHSK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.352442 24 ساعة مرتفع $ 0.363838 عالية طوال الوقت $ 0.608571 أدنى سعر $ 0.282035 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -3.11% تغير السعر (7 أيام) +14.50%

سعر Wrapped HSK (WHSK) في الوقت الحقيقي هو $0.352487. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHSK بين أدنى سعر $ 0.352442 وأعلى سعر $ 0.363838، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHSK على الإطلاق هو $ 0.608571، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.282035.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHSK +0.01% على مدار الساعة الماضية، -3.11% على مدار 24 ساعة، و +14.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped HSK (WHSK)

القيمة السوقية $ 1.26M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M إمداد دورة التداول 3.57M إجمالي العرض 3,573,358.489222458

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped HSK هي $ 1.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHSK يبلغ 3.57M، مع إجمالي عرض 3573358.489222458. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.