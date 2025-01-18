سعر Wrapped HEC (WSHEC)
سعر Wrapped HEC (WSHEC) المباشر لليوم هو USD 0.390006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSHEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped HEC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.55
- تغيير سعر Wrapped HEC خلال اليوم هو -0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.0031695395614046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.2162681941 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.1932657182 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.4718392249571618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0031695395614046
|-0.80%
|30 يوم
|$ -0.2162681941
|-55.45%
|60 يوم
|$ -0.1932657182
|-49.55%
|90 يوم
|$ -0.4718392249571618
|-54.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HEC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.43%
-0.80%
+15.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The wsHEC token is, in short, wrapped staked HEC, a standard ERC20 token with accumulation of the rebase value of HEC, without rebasing.
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