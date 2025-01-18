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سعر Wrapped HEC (WSHEC) المباشر لليوم هو USD 0.390006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSHEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped HEC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.55 - تغيير سعر Wrapped HEC خلال اليوم هو -0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped HEC (WSHEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.0031695395614046 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.2162681941 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.1932657182 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HEC مقابل USD هو $ -0.4718392249571618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0031695395614046 -0.80% 30 يوم $ -0.2162681941 -55.45% 60 يوم $ -0.1932657182 -49.55% 90 يوم $ -0.4718392249571618 -54.74%

تحليل سعر Wrapped HEC (WSHEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HEC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.387883$ 0.387883 $ 0.387883 24 ساعة مرتفع $ 0.409017$ 0.409017 $ 0.409017 عالية طوال الوقت $ 484.48$ 484.48 $ 484.48 تغير السعر (1 ساعة) -1.43% تغير السعر (1يوم) -0.80% تغير السعر (7 أيام) +15.03%

معلومات سوق Wrapped HEC (WSHEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: