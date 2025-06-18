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سعر Wrapped GUN (WGUN)

USD

مخطط سعر Wrapped GUN (WGUN) المباشر

$0.02699409
$0.02699409$0.02699409
-1.10%(1D)

سعر Wrapped GUN (WGUN) لليوم

سعر Wrapped GUN (WGUN) المباشر لليوم هو USD 0.02699409. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WGUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped GUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.85K
- تغيير سعر Wrapped GUN خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped GUN (WGUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.00032474338877151 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0127598768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0115170662 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00032474338877151-1.18%
30 يوم$ -0.0127598768-47.26%
60 يوم$ -0.0115170662-42.66%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Wrapped GUN (WGUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped GUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.0257497
$ 0.0257497$ 0.0257497

$ 0.02785689
$ 0.02785689$ 0.02785689

$ 0.071356
$ 0.071356$ 0.071356

-0.64%

-1.18%

-21.85%

معلومات سوق Wrapped GUN (WGUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.85K
$ 47.85K$ 47.85K

0.00
0.00 0.00

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المصدر Wrapped GUN (WGUN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس Wrapped GUN (WGUN)

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عملة WGUN إلى العملات المحلية

1 WGUN إلى VND
710.34947835
1 WGUN إلى AUD
A$0.0415708986
1 WGUN إلى GBP
0.0199756266
1 WGUN إلى EUR
0.0232149174
1 WGUN إلى USD
$0.02699409
1 WGUN إلى MYR
RM0.1144549416
1 WGUN إلى TRY
1.0668064368
1 WGUN إلى JPY
¥3.919541868
1 WGUN إلى RUB
2.1187661241
1 WGUN إلى INR
2.332289376
1 WGUN إلى IDR
Rp442.5259947696
1 WGUN إلى KRW
37.0796219058
1 WGUN إلى PHP
1.5343440756
1 WGUN إلى EGP
￡E.1.3529437908
1 WGUN إلى BRL
R$0.1481975541
1 WGUN إلى CAD
C$0.0367119624
1 WGUN إلى BDT
3.2997575616
1 WGUN إلى NGN
41.657279688
1 WGUN إلى UAH
1.1210645577
1 WGUN إلى VES
Bs2.75339718
1 WGUN إلى PKR
Rs7.6468858152
1 WGUN إلى KZT
14.0010246603
1 WGUN إلى THB
฿0.8808171567
1 WGUN إلى TWD
NT$0.7979453004
1 WGUN إلى AED
د.إ0.0990683103
1 WGUN إلى CHF
Fr0.0218652129
1 WGUN إلى HKD
HK$0.2116336656
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.د.م0.2459161599
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$0.5126177691