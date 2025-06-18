سعر Wrapped GUN (WGUN)
سعر Wrapped GUN (WGUN) المباشر لليوم هو USD 0.02699409. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WGUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped GUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.85K
- تغيير سعر Wrapped GUN خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.00032474338877151 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0127598768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0115170662 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032474338877151
|-1.18%
|30 يوم
|$ -0.0127598768
|-47.26%
|60 يوم
|$ -0.0115170662
|-42.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped GUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-1.18%
-21.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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₺1.0668064368
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