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سعر Wrapped GUN (WGUN) المباشر لليوم هو USD 0.02699409 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WGUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped GUN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.85K - تغيير سعر Wrapped GUN خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped GUN (WGUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.00032474338877151 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0127598768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ -0.0115170662 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped GUN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032474338877151 -1.18% 30 يوم $ -0.0127598768 -47.26% 60 يوم $ -0.0115170662 -42.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped GUN (WGUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped GUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0257497$ 0.0257497 $ 0.0257497 24 ساعة مرتفع $ 0.02785689$ 0.02785689 $ 0.02785689 عالية طوال الوقت $ 0.071356$ 0.071356 $ 0.071356 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -21.85%

معلومات سوق Wrapped GUN (WGUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: