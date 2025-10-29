معلومات سعر Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 113,293 $ 113,293 $ 113,293 24 ساعة منخفض $ 116,723 $ 116,723 $ 116,723 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 113,293$ 113,293 $ 113,293 24 ساعة مرتفع $ 116,723$ 116,723 $ 116,723 عالية طوال الوقت $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 أدنى سعر $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) +4.87% تغير السعر (7 أيام) +4.87%

سعر Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) في الوقت الحقيقي هو $113,747. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WGBTC بين أدنى سعر $ 113,293 وأعلى سعر $ 116,723، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWGBTC على الإطلاق هو $ 124,609، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 104,626.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WGBTC +0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.65% على مدار 24 ساعة، و +4.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

القيمة السوقية $ 382.48K$ 382.48K $ 382.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 382.48K$ 382.48K $ 382.48K إمداد دورة التداول 3.36 3.36 3.36 إجمالي العرض 3.36254709302795 3.36254709302795 3.36254709302795

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Goat Bitcoin هي $ 382.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WGBTC يبلغ 3.36، مع إجمالي عرض 3.36254709302795. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 382.48K.