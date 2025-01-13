سعر Wrapped GLQ (WGLQ)
سعر Wrapped GLQ (WGLQ) المباشر لليوم هو USD 0.055684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WGLQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped GLQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50
- تغيير سعر Wrapped GLQ خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0008916706462894 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0228176716 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0246561624 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008916706462894
|-1.57%
|30 يوم
|$ -0.0228176716
|-40.97%
|60 يوم
|$ -0.0246561624
|-44.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped GLQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.57%
-22.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WGLQ is the wrapped version of GLQ, the native asset of the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). To trade on this platform, you need to wrap GLQ into WGLQ. Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
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