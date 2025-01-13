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سعر Wrapped GLQ (WGLQ) المباشر لليوم هو USD 0.055684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WGLQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped GLQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50 - تغيير سعر Wrapped GLQ خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped GLQ (WGLQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0008916706462894 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0228176716 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ -0.0246561624 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped GLQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008916706462894 -1.57% 30 يوم $ -0.0228176716 -40.97% 60 يوم $ -0.0246561624 -44.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped GLQ (WGLQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped GLQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055175$ 0.055175 $ 0.055175 24 ساعة مرتفع $ 0.056879$ 0.056879 $ 0.056879 عالية طوال الوقت $ 0.127571$ 0.127571 $ 0.127571 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -22.81%

معلومات سوق Wrapped GLQ (WGLQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: