احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WFTN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WFTN.

سعر Wrapped FTN (WFTN) المباشر لليوم هو USD 3.79 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped FTN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.28K - تغيير سعر Wrapped FTN خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped FTN (WFTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped FTN مقابل USD هو $ -0.010792370908645 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FTN مقابل USD هو $ +0.6703695150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FTN مقابل USD هو $ +0.9003755190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FTN مقابل USD هو $ +1.25029596632466 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.010792370908645 -0.28% 30 يوم $ +0.6703695150 +17.69% 60 يوم $ +0.9003755190 +23.76% 90 يوم $ +1.25029596632466 +49.23%

تحليل سعر Wrapped FTN (WFTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FTN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 24 ساعة مرتفع $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 عالية طوال الوقت $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) +7.27%

معلومات سوق Wrapped FTN (WFTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: