توكنوميكس Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. الموقع الرسمي: https://fragmetric.xyz الوثيقة البيضاء: https://docs.fragmetric.xyz اشتر WFRAGSOL الآن!

توكنوميكس Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 72.92M $ 72.92M $ 72.92M إجمالي العرض: $ 398.62K $ 398.62K $ 398.62K العرض المتداول: $ 398.62K $ 398.62K $ 398.62K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 72.92M $ 72.92M $ 72.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 216.84 $ 216.84 $ 216.84 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 100.68 $ 100.68 $ 100.68 السعر الحالي: $ 182.95 $ 182.95 $ 182.95 معرفة المزيد عن سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

توكنوميكس Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WFRAGSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WFRAGSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WFRAGSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن WFRAGSOL!

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