سعر Wrapped FON اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped FON (WFON) اليوم هو $ 1.24، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WFON الحالي إلى USD هو $ 1.24 لكل WFON.

يحتل Wrapped FON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,218,784، مع عرض متداول قدره 7.44M WFON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WFON بين $ 1.13 (أدنى) و$ 1.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.11.

على المدى القصير، تحرك WFON بمقدار +0.64% خلال الساعة الماضية و-8.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 533.38K.

معلومات سوق Wrapped FON (WFON)

القيمة السوقية $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M الحجم (24 ساعة) $ 533.38K$ 533.38K $ 533.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M إمداد دورة التداول 7.44M 7.44M 7.44M إجمالي العرض 7,439,544.76803961 7,439,544.76803961 7,439,544.76803961

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped FON هي $ 9.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 533.38K. العرض المتداول لـ WFON يبلغ 7.44M، مع إجمالي عرض 7439544.76803961. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22M.