سعر Wrapped FOGO اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped FOGO (WFOGO) اليوم هو $ 0.00815333، مع تغير بنسبة 4.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WFOGO الحالي إلى USD هو $ 0.00815333 لكل WFOGO.

يحتل Wrapped FOGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81,929,076، مع عرض متداول قدره 10.05B WFOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WFOGO بين $ 0.00815338 (أدنى) و$ 0.00866241 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02627776، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00786258.

على المدى القصير، تحرك WFOGO بمقدار -0.79% خلال الساعة الماضية و-11.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.72K.

معلومات سوق Wrapped FOGO (WFOGO)

القيمة السوقية $ 81.93M$ 81.93M $ 81.93M الحجم (24 ساعة) $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.93M$ 81.93M $ 81.93M إمداد دورة التداول 10.05B 10.05B 10.05B إجمالي العرض 10,048,582,997.59637 10,048,582,997.59637 10,048,582,997.59637

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped FOGO هي $ 81.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.72K. العرض المتداول لـ WFOGO يبلغ 10.05B، مع إجمالي عرض 10048582997.59637. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.93M.