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سعر Wrapped Fantom (WFTM) المباشر لليوم هو USD 0.70425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Fantom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.20K - تغيير سعر Wrapped Fantom خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Fantom (WFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Fantom مقابل USD هو $ -0.0122860751539345 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Fantom مقابل USD هو $ -0.3062573383 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Fantom مقابل USD هو $ -0.0457648411 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Fantom مقابل USD هو $ -0.0241128349477682 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0122860751539345 -1.71% 30 يوم $ -0.3062573383 -43.48% 60 يوم $ -0.0457648411 -6.49% 90 يوم $ -0.0241128349477682 -3.31%

تحليل سعر Wrapped Fantom (WFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Fantom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.693805$ 0.693805 $ 0.693805 24 ساعة مرتفع $ 0.722224$ 0.722224 $ 0.722224 عالية طوال الوقت $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) -14.27%

معلومات سوق Wrapped Fantom (WFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: