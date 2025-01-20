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سعر Wrapped ETHW (WETHW) المباشر لليوم هو USD 2.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WETHW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ETHW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.07 - تغيير سعر Wrapped ETHW خلال اليوم هو -16.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ETHW (WETHW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.539457294499634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.6849989440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.4277561960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.782279022756435 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.539457294499634 -16.87% 30 يوم $ -0.6849989440 -25.75% 60 يوم $ -0.4277561960 -16.08% 90 يوم $ -0.782279022756435 -22.72%

تحليل سعر Wrapped ETHW (WETHW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ETHW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 24 ساعة مرتفع $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 عالية طوال الوقت $ 19.42$ 19.42 $ 19.42 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) -16.87% تغير السعر (7 أيام) -10.77%

معلومات سوق Wrapped ETHW (WETHW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: