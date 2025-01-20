سعر Wrapped ETHW (WETHW)
سعر Wrapped ETHW (WETHW) المباشر لليوم هو USD 2.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WETHW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ETHW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.07
- تغيير سعر Wrapped ETHW خلال اليوم هو -16.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.539457294499634 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.6849989440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.4277561960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ETHW مقابل USD هو $ -0.782279022756435 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.539457294499634
|-16.87%
|30 يوم
|$ -0.6849989440
|-25.75%
|60 يوم
|$ -0.4277561960
|-16.08%
|90 يوم
|$ -0.782279022756435
|-22.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ETHW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
-16.87%
-10.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Ethereum Proof of Work token
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