سعر Wrapped EOS (WEOS)
سعر Wrapped EOS (WEOS) المباشر لليوم هو USD 4.87. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped EOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.55K
- تغيير سعر Wrapped EOS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ -0.3174967280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ +0.1578966010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.3174967280
|-6.51%
|60 يوم
|$ +0.1578966010
|+3.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped EOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.04%
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