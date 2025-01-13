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سعر Wrapped EOS (WEOS) المباشر لليوم هو USD 4.87 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped EOS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.55K - تغيير سعر Wrapped EOS خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped EOS (WEOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ -0.3174967280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ +0.1578966010 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped EOS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.3174967280 -6.51% 60 يوم $ +0.1578966010 +3.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped EOS (WEOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped EOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.04%

معلومات سوق Wrapped EOS (WEOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: