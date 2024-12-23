سعر Wrapped eHMND (WEHMND)
سعر Wrapped eHMND (WEHMND) المباشر لليوم هو USD 0.091042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر WEHMND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped eHMND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.53K
- تغيير سعر Wrapped eHMND خلال اليوم هو -4.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.21M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ -0.00455637996711683 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.0119733977 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.0021472255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.00503511262443118 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00455637996711683
|-4.76%
|30 يوم
|$ +0.0119733977
|+13.15%
|60 يوم
|$ +0.0021472255
|+2.36%
|90 يوم
|$ +0.00503511262443118
|+5.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped eHMND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-4.76%
-27.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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