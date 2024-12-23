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سعر Wrapped eHMND (WEHMND) المباشر لليوم هو USD 0.091042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر WEHMND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped eHMND الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.53K - تغيير سعر Wrapped eHMND خلال اليوم هو -4.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.21M

أداء سعر Wrapped eHMND (WEHMND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ -0.00455637996711683 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.0119733977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.0021472255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped eHMND مقابل USD هو $ +0.00503511262443118 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00455637996711683 -4.76% 30 يوم $ +0.0119733977 +13.15% 60 يوم $ +0.0021472255 +2.36% 90 يوم $ +0.00503511262443118 +5.85%

تحليل سعر Wrapped eHMND (WEHMND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped eHMND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.090414$ 0.090414 $ 0.090414 24 ساعة مرتفع $ 0.096522$ 0.096522 $ 0.096522 عالية طوال الوقت $ 0.542755$ 0.542755 $ 0.542755 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -4.76% تغير السعر (7 أيام) -27.30%

معلومات سوق Wrapped eHMND (WEHMND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: