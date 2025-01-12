سعر Wrapped eETH (WEETH)
سعر Wrapped eETH (WEETH) المباشر لليوم هو USD 3,426.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.45B. يتم تحديث سعر WEETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped eETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.85M
- تغيير سعر Wrapped eETH خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ -1.644739816498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ -561.8386217250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ +96.0929235000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ +758.936537521576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.644739816498
|-0.04%
|30 يوم
|$ -561.8386217250
|-16.39%
|60 يوم
|$ +96.0929235000
|+2.80%
|90 يوم
|$ +758.936537521576
|+28.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped eETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.04%
-9.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.
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