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سعر Wrapped eETH (WEETH) المباشر لليوم هو USD 3,426.75 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.45B . يتم تحديث سعر WEETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped eETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.85M - تغيير سعر Wrapped eETH خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88M

أداء سعر Wrapped eETH (WEETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ -1.644739816498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ -561.8386217250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ +96.0929235000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped eETH مقابل USD هو $ +758.936537521576 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.644739816498 -0.04% 30 يوم $ -561.8386217250 -16.39% 60 يوم $ +96.0929235000 +2.80% 90 يوم $ +758.936537521576 +28.45%

تحليل سعر Wrapped eETH (WEETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped eETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,408.69$ 3,408.69 $ 3,408.69 24 ساعة مرتفع $ 3,487.93$ 3,487.93 $ 3,487.93 عالية طوال الوقت $ 4,311.81$ 4,311.81 $ 4,311.81 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -9.97%

معلومات سوق Wrapped eETH (WEETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: