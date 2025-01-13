سعر Wrapped DMT (WDMT)
سعر Wrapped DMT (WDMT) المباشر لليوم هو USD 36.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WDMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped DMT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.38K
- تغيير سعر Wrapped DMT خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ +0.210526 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -13.0701040120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -13.7355319850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -39.83911079711552 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.210526
|+0.58%
|30 يوم
|$ -13.0701040120
|-35.83%
|60 يوم
|$ -13.7355319850
|-37.66%
|90 يوم
|$ -39.83911079711552
|-52.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped DMT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+0.58%
-26.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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