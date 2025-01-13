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سعر Wrapped DMT (WDMT) المباشر لليوم هو USD 36.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WDMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped DMT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.38K - تغيير سعر Wrapped DMT خلال اليوم هو +0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped DMT (WDMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ +0.210526 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -13.0701040120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -13.7355319850 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped DMT مقابل USD هو $ -39.83911079711552 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.210526 +0.58% 30 يوم $ -13.0701040120 -35.83% 60 يوم $ -13.7355319850 -37.66% 90 يوم $ -39.83911079711552 -52.20%

تحليل سعر Wrapped DMT (WDMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped DMT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 32.79$ 32.79 $ 32.79 24 ساعة مرتفع $ 37.26$ 37.26 $ 37.26 عالية طوال الوقت $ 169.1$ 169.1 $ 169.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +0.58% تغير السعر (7 أيام) -26.63%

معلومات سوق Wrapped DMT (WDMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: