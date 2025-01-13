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سعر Wrapped DEGEN (WDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00945945 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped DEGEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 928.61 - تغيير سعر Wrapped DEGEN خلال اليوم هو +1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped DEGEN (WDEGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped DEGEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped DEGEN مقابل USD هو $ -0.0036354785 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped DEGEN مقابل USD هو $ -0.0046522171 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped DEGEN مقابل USD هو $ -0.00198572397175497 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.00% 30 يوم $ -0.0036354785 -38.43% 60 يوم $ -0.0046522171 -49.18% 90 يوم $ -0.00198572397175497 -17.34%

تحليل سعر Wrapped DEGEN (WDEGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped DEGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00926485$ 0.00926485 $ 0.00926485 24 ساعة مرتفع $ 0.00986001$ 0.00986001 $ 0.00986001 عالية طوال الوقت $ 0.04751803$ 0.04751803 $ 0.04751803 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +1.00% تغير السعر (7 أيام) -34.81%

معلومات سوق Wrapped DEGEN (WDEGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: