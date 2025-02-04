سعر Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)
سعر Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) المباشر لليوم هو USD 1.089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.48M. يتم تحديث سعر WCGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Cygnus USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18
- تغيير سعر Wrapped Cygnus USD خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.86M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ -0.014524310502951 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.014524310502951
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Cygnus USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-1.31%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
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|1 WCGUSD إلى USD
$1.089
|1 WCGUSD إلى MYR
RM4.84605
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₺39.21489
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¥169.06725
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₽108.62775
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₹94.75389
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Rp17,852.45616
|1 WCGUSD إلى PHP
₱63.56493
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￡E.54.84204
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R$6.3162
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C$1.56816
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₴45.23706
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Bs63.162
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Rs301.82724
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₸565.41969
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฿36.86265
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