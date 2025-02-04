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سعر Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) المباشر لليوم هو USD 1.089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.48M . يتم تحديث سعر WCGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Cygnus USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18 - تغيير سعر Wrapped Cygnus USD خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.86M

أداء سعر Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ -0.014524310502951 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Cygnus USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.014524310502951 -1.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Cygnus USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: