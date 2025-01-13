سعر Wrapped CKB (WCKB)
سعر Wrapped CKB (WCKB) المباشر لليوم هو USD 0.01105588. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCKB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped CKB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K
- تغيير سعر Wrapped CKB خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.0024728918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.0018310671 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.00476494791370932 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0024728918
|-22.36%
|60 يوم
|$ -0.0018310671
|-16.56%
|90 يوم
|$ -0.00476494791370932
|-30.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CKB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-0.06%
-12.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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