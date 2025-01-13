احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WCKB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WCKB.

سعر Wrapped CKB (WCKB) المباشر لليوم هو USD 0.01105588 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCKB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped CKB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K - تغيير سعر Wrapped CKB خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped CKB (WCKB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.0024728918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.0018310671 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CKB مقابل USD هو $ -0.00476494791370932 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ -0.0024728918 -22.36% 60 يوم $ -0.0018310671 -16.56% 90 يوم $ -0.00476494791370932 -30.11%

تحليل سعر Wrapped CKB (WCKB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CKB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01091622$ 0.01091622 $ 0.01091622 24 ساعة مرتفع $ 0.01133299$ 0.01133299 $ 0.01133299 عالية طوال الوقت $ 0.03809953$ 0.03809953 $ 0.03809953 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -12.02%

معلومات سوق Wrapped CKB (WCKB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: