سعر Wrapped Citrea Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) اليوم هو $ 64,009، مع تغير بنسبة 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCBTC الحالي إلى USD هو $ 64,009 لكل WCBTC.

يحتل Wrapped Citrea Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,951,069، مع عرض متداول قدره 61.73 WCBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCBTC بين $ 62,479 (أدنى) و$ 64,553 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 124,156، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 54,621.

على المدى القصير، تحرك WCBTC بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.36K.

معلومات سوق Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

القيمة السوقية $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M الحجم (24 ساعة) $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M إمداد دورة التداول 61.73 61.73 61.73 إجمالي العرض 61.72678169450678 61.72678169450678 61.72678169450678

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Citrea Bitcoin هي $ 3.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.36K. العرض المتداول لـ WCBTC يبلغ 61.73، مع إجمالي عرض 61.72678169450678. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.95M.