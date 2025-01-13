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سعر Wrapped Chiliz (WCHZ) المباشر لليوم هو USD 0.082195 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCHZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Chiliz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.38 - تغيير سعر Wrapped Chiliz خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Chiliz (WCHZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.00019828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ -0.0237219537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.0176392771 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.00358351808293992 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019828 +0.24% 30 يوم $ -0.0237219537 -28.86% 60 يوم $ +0.0176392771 +21.46% 90 يوم $ +0.00358351808293992 +4.56%

تحليل سعر Wrapped Chiliz (WCHZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Chiliz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.081637$ 0.081637 $ 0.081637 24 ساعة مرتفع $ 0.082563$ 0.082563 $ 0.082563 عالية طوال الوقت $ 0.168664$ 0.168664 $ 0.168664 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -9.74%

معلومات سوق Wrapped Chiliz (WCHZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: