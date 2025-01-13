سعر Wrapped Chiliz (WCHZ)
سعر Wrapped Chiliz (WCHZ) المباشر لليوم هو USD 0.082195. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCHZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Chiliz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.38
- تغيير سعر Wrapped Chiliz خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.00019828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ -0.0237219537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.0176392771 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Chiliz مقابل USD هو $ +0.00358351808293992 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019828
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.0237219537
|-28.86%
|60 يوم
|$ +0.0176392771
|+21.46%
|90 يوم
|$ +0.00358351808293992
|+4.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Chiliz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.24%
-9.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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