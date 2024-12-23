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سعر Wrapped Centrifuge (WCFG) المباشر لليوم هو USD 0.31043 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.40M . يتم تحديث سعر WCFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Centrifuge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.72K - تغيير سعر Wrapped Centrifuge خلال اليوم هو -8.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 136.74M

أداء سعر Wrapped Centrifuge (WCFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0291150403087566 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0784432086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Centrifuge مقابل USD هو $ +0.0097280069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0534204711991635 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0291150403087566 -8.57% 30 يوم $ -0.0784432086 -25.26% 60 يوم $ +0.0097280069 +3.13% 90 يوم $ -0.0534204711991635 -14.68%

تحليل سعر Wrapped Centrifuge (WCFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Centrifuge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.307372$ 0.307372 $ 0.307372 24 ساعة مرتفع $ 0.340862$ 0.340862 $ 0.340862 عالية طوال الوقت $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -8.57% تغير السعر (7 أيام) -30.23%

معلومات سوق Wrapped Centrifuge (WCFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: